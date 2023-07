Finanz-Award 2023 / Leistungen und Service im Fokus - 43 Preisträger beim renommierten Branchen-Award

Hamburg/Köln/Frankfurt (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität, der

Nachrichtensender ntv und die FMH-Finanzberatung verleihen heute den

"Finanz-Award 2023". 43 Unternehmen aus dem Finanzsektor sichern sich die

renommierte Auszeichnung, die in diesem Jahr zum elften Mal verliehen wird (

Veröffentlichungshinweis: http://www.ntv.de/tests und http://www.disq.de ) .



Die Award-Kategorien decken die Bandbreite der Finanzbranche ab. In die

Preisträgerliste tragen sich im Bereich Geldanlage etwa Bigbank AS und in den

Bereichen Gehalts- bzw. Geschäftsgirokonten unter anderem Comdirect und Deutsche

Bank ein. In der Kategorie Kreditkarten kann zum Beispiel Santander überzeugen.

In den Bereichen Bausparkassen und Baufinanzierung werden etwa Signal Iduna

Bauspar und Deutsche Bausparkasse Badenia bzw. BBBank und Interhyp

ausgezeichnet. In der Kategorie Ratenkredite sichert sich unter anderem Deutsche

Skatbank den Award; bei den Depotbanken sind Comdirect und Scalable Capital

führend.