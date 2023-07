Mobilize Lease&Co, eine Tochtergesellschaft von Mobilize Financial Services, gibt den Erwerb der deutschen Unternehmen Mobility Concept und MeinAuto bekannt (FOTO)

Neuss (ots) - Mobilize Lease&Co, eine Tochtergesellschaft von Mobilize Financial

Services, gibt den Erwerb[1] von Mobility Concept und MeinAuto, einem führenden

Anbieter auf dem deutschen Autoleasingmarkt bekannt; beide sind aktuell Bereiche

der MeinAuto-Gruppe. Diese Transaktion wird das Wachstum und die Entwicklung von

Langzeitleasingangeboten in Deutschland beschleunigen.



Dieser Erwerb ist der erste von Mobilize Lease&Co seit der Gründung dieser

Tochtergesellschaft im November 2022, die darauf abzielt, die Entwicklung von

Langzeitleasingangeboten zu beschleunigen, um den neuen Mobilitätsbedürfnissen

ihrer Kunden gerecht zu werden. Die neuen Angebote von Mobilize Lease&Co werden

schrittweise in ganz Europa auf Privatkunden, lokale Flotten, mittlere und große

Kunden sowie Mobilitätsanbieter ausgeweitet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Erste Akquisition für Mobilize Lease&CoMobilize Financial Services kündigt die Übernahme von Mobility Concept undMeinAuto durch ihre Tochtergesellschaft Mobilize Lease&Co an, die im November2022 mit dem Ziel gegründet wurde, Langzeitleasingangebote in allengeografischen Regionen zur Unterstützung der Allianz-Marken bereitzustellen.Mobilize Lease&Co entwickelt nutzungsbasierte Lösungen, die zunehmend flexibleMietangebote integrieren sowie Flottenmanagementdienste durchFahrzeugkonnektivität integrieren.MeinAuto ist eine digitale Plattform, die verfügbare oder konfigurierteFahrzeugmodelle aller Marken vertreibt. Diese Akquisition stellt eineEntwicklungsmöglichkeit in Deutschland für die in Frankreich gegründeteTochtergesellschaft Mobilize Lease&Co dar, da MeinAuto ein führendes Unternehmenmit einem Flottenvolumen von 1 Milliarde Euro Obligo, 50.000 Fahrzeugen und 250Mitarbeitern ist."Der Erwerb von MeinAuto, einem führenden Multimarken-Marktplatz, der ein 100 %digitales Kundenerlebnis anbietet, wird uns helfen, unsere Entwicklung inDeutschland zu beschleunigen und deutlich zu stärken", sagt Enrico Rossini, CEOvon Mobilize Lease&Co."MeinAuto wird es uns ermöglichen, unser Angebot im Bereich Operational Leasingzu erweitern und das bestehende Händlernetz der Allianz zu ergänzen. Es stärktunser erklärtes Ziel, bis 2030 eine Flotte von einer Million Fahrzeugen zuerreichen und unsere internationale Präsenz zu verdoppeln", erklärt FrédéricSchneider, CEO von Mobilize Financial Services.Das Unternehmen wird weiterhin von Rudolf Rizzolli, dem derzeitigen CEO,geleitet, der nun an Enrico Rossini, den CEO von Mobilize Lease&Co, berichtenwird. "In einem sich ständig verändernden Markt ermöglicht uns der Beitritt zu