Auftragseingänge bei Nordex ziehen nach schwachem Jahresstart wieder an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresauftakt von einer höheren Nachfrage profitiert. Allerdings blieben die Auftragseingänge erneut hinter dem Vorjahreswert zurück. Von April bis Juni verzeichneten die Hanseaten Order für 308 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von gut 1,6 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien vorrangig aus Griechenland, Litauen, Großbritannien und Deutschland gekommen. Die Aktie stieg auf ein mehrmonatiges Hoch.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Am Vormittag stand die Aktie rund 1,8 Prozent im Plus bei 12,31 Euro. Dieses Niveau hatte das Nordex-Papier zuletzt vor drei Monaten gesehen. Die Aktie setze am Donnerstag den Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen fort. Vom Hoch im März ist es allerdings noch weit entfernt und von dem einstigen Hochflug im Frühjahr 2021 sowieso.

"Das zweite Quartal verlief wie erwartet. Wir stärken weiterhin unsere Marktposition in unseren europäischen Kernmärkten und halten gleichzeitig an unserer Preis- und Margendisziplin fest", sagte Vertriebsvorstand Patxi Landa der Mitteilung zufolge.

Nordex erzielte im vergangenen Jahresviertel und auch im ersten Halbjahr einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 0,89 Millionen Euro je Megawatt. In den entsprechenden Zeiträumen des Vorjahres hatte dieser Wert noch bei 0,79 Millionen Euro gelegen.

Jefferies-Analyst Constantin Hesse zog so denn auch gleich seine Schlussfolgerungen auf das operative Geschäft von Nordex. Dieses dürfte sich im zweiten Quartal klar verbessert haben, schrieb er. Die bessere Verfügbarkeit von Komponenten habe der Auslastung wohl geholfen und die Kosten gedämpft. Jüngste Auftragsmeldungen hätten auch hier mehr Dynamik zum Ende des Quartals gezeigt, so Hesse. Nordex will seinen Halbjahresbericht in zwei Wochen vorlegen./tav/lew/knd/jha/

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 12,34EUR gehandelt.