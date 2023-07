BG BAU fördert Schutz vor Hitze bei der Arbeit am Bau (FOTO)

Berlin (ots) - Wer auf Baustellen arbeitet, ist im Sommer bei Arbeitsplätzen im

Freien häufig hohen Außentemperaturen ausgesetzt und braucht entsprechenden

Schutz. Immer häufiger auftretende und längere andauernde Hitzeperioden mit

immer höheren Temperaturen zeigen die Brisanz des Themas. Die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterstützt Unternehmen deshalb

finanziell bei Maßnahmen zum Hitzeschutz.



Die Sommer werden heißer, die Zahl der warmen und wolkenlosen Tage nehmen ebenso

zu wie die Zahl der Sonnenstunden. Die Beschäftigten in der Baubranche spüren

das besonders, da viel im Freien und körperlich gearbeitet wird. Hitze belastet

den Kreislauf und kann im Extremfall zu schweren Gesundheitsstörungen führen.

Schattenspender für den Arbeitsplatz können hier eine Hilfe sein.





Sonnen- und Hitzeschutz einplanenUm den Gefährdungen durch die zunehmende Hitze entgegenzuwirken, müssen aufBaustellen entsprechende Schutzmaßnahmen in der Gefährdungsbeurteilungfestgelegt und vorausschauend eingeplant werden. Denn die heißen Tage belastenvor allem Herz und Kreislauf. Der Körper verliert durch das Schwitzen vielWasser und Elektrolyte. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt,das Risiko von Unfällen steigt. In der Bauwirtschaft kommen oft schwerekörperliche Arbeiten dazu - eine zusätzliche Belastung für den Körper. "Sonneund die damit verbundene Hitze und UV-Strahlung können für die BeschäftigtenGefährdungen darstellen. Nach Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnungmüssen Unternehmen daher Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten einplanen", soBernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.BG BAU unterstützt finanziellDie BG BAU unterstützt ihre Mitgliedsunternehmen mit bis zu 50 Prozent derAnschaffungskosten für Sonnen- und Hitzeschutz. Aber auch andere Schattenspenderkönnen bezuschusst werden: http://www.bgbau.de/uv-praemienWetterschutzzelte und Sonnensegel beispielsweise schützen vor direkterSonnenstrahlung und durch ihren Schattenwurf damit sowohl vor Wärme als auch vorUV-Strahlung. "In vielen Bereichen der Bauwirtschaft werden Arbeiten zeitweiseoder überwiegend unter freiem Himmel ausgeführt, so dass für diese ArbeitsplätzeBeschattungen eine wirksame Maßnahme sein können, um Gefahren für die Gesundheitder Beschäftigten zu verringern.", so Bernhard Arenz. Die BG BAU fördert unteranderem die Anschaffung von Wetterschutzzelten mit finanziellen Zuschüssen.Andere Hitzeschutz-Maßnahmen sollten ebenfalls eingeplant werden, wie zumBeispiel die Klimatisierung von Fahrerkabinen in Baumaschinen oder die