> Durch die Nutzung erneuerbarer Materialien wie Hackschnitzel und Phyto-Pelletserfüllt SKO-ENERGO sein Ziel einer CO2-neutralen Energieerzeugung bis Ende desJahrzehnts> Projekt spart bis zu 290.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein und zahlt auf dieehrgeizigen Umweltziele der Next Level Skoda Strategy 2030 von Skoda Auto einSkoda Auto setzt seinen Kurs in Richtung CO2-Neutralität fort. DieTochtergesellschaft SKO-ENERGO, Energieversorger des Automobilherstellers undFernwärmelieferant der Stadt Mladá Boleslav, startet ein Großprojekt zurModernisierung seines Kraftwerks, das künftig zu 100 Prozent mit Biomassebetrieben werden soll. Die Baumaßnahmen beginnen im Jahr 2024, innerhalb vondrei Jahren soll das modernisierte Kraftwerk in Betrieb gehen. Durch dieUmstellung auf Hackschnitzel und Phyto-Pellets als Brennstoffe soll dieEnergieproduktion komplett CO2-neutral werden. Mit geschätzten Kosten in Höhevon 141 Millionen Euro ist die Aufwertung des Heizwerks eines der größtenProjekte dieser Art in der Tschechischen Republik. Das Projekt zahlt auf dieehrgeizigen Umweltziele entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Skoda ein,die in der Next Level Skoda Strategy 2030 definiert sind.Michael Oeljeklaus, Vorstand für Produktion und Logistik bei Skoda Auto undVorsitzender des Aufsichtsrats von SKO-ENERGO, erklärt: "Bei Skoda Auto undSKO-ENERGO gehen wir es konsequent an, unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielezu erreichen. Die geplante Transformation unseres SKO-ENERGO-Werks bedeutet dieradikalste Modernisierung der Energieversorgung im Unternehmen in denvergangenen 25 Jahren. Gleichzeitig ist das geplante Projekt mit geschätztenKosten von 141 Millionen Euro eines der größten seiner Art in der TschechischenRepublik. Mehr als die Hälfte davon wird über Zuschüsse aus dem staatlichenUmweltmodernisierungsfonds der Tschechischen Republik gedeckt. Dies demonstrierteindrucksvoll, was wir mithilfe enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mitunseren Stakeholdern erreichen können."Tomás Kubín, Geschäftsführender Direktor von SKO-ENERGO, ergänzt: "Unserbestehendes Heizkraftwerk entspricht schon heute neuesten Standards und setztzukunftsweisende Technologien ein. Im Rahmen der SKO-ENERGO-Strategie haben wiruns verpflichtet, eine CO2-neutrale Energieerzeugung sicherzustellen. Die