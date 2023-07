Stabile Prozesse im Unternehmen So gelingt es, Zeitfresser® und Geldfresser® zu entlarven (FOTO)

Mannheim (ots) - Katja Holzhey ist Unternehmensberaterin, Business-Mentorin und

Autorin des Buchs "Unternehmerfreiheit - powered by Katja Holzhey®". In ihrem

Mentoring-Programm arbeitet sie gemeinsam mit Geschäftsführern daran,

Zeitfresser® und Geldfresser® in den Unternehmensabläufen gezielt zu

eliminieren, um die Gewinnmarge ihrer Kunden maßgeblich zu steigern. Hier

erfahren Sie, wie es Unternehmern möglich ist, durch Prozessoptimierung Ihre

Unternehmerfreiheit zurückzugewinnen.



Ineffiziente Prozesse sind Gift für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens.

Kommt es in den Abläufen häufig zu Problemen oder Ungereimtheiten, kostet dies

nicht nur Zeit und Geld, sondern schadet schlimmstenfalls dem Vertrauen der

Kundschaft. Dadurch fällt es immer schwerer, in den schwarzen Zahlen zu bleiben

und sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. "Laufen die internen Abläufe nicht

rund, kosten Zeitfresser® und Geldfresser® ein Unternehmen schnell ein kleines

Vermögen", warnt Katja Holzhey. "Prozesse sollten deshalb regelmäßig kritisch

überprüft und bei Bedarf überarbeitet und angepasst werden."