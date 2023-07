Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Einzelhandelsumsätze resilienter als erwartet: Ein Jahr nach der russischenInvasion in der Ukraine hat ein höheres Einkommensniveau den Inflationsschockteilweise abgefedert.- Kaufparadoxon: Ausgaben für Güter wie Lebensmittel, Strom, Kraftstoff sinken,Ausgaben für Autos, Möbel, Kleidung und Kultur steigen- Durchschnittlicher Warenkorb in Deutschland steigt um 290 Euro im Vergleichzum Vorjahr- Herausforderungen für den Einzelhandel: Geringe Wachstumsraten, hohe Zinssätzeund strengere FinanzierungenDie Einzelhandelsumsätze in Europa sind trotz Rekordinflation widerstandfähigerals erwartet. Das zeigt eine aktuelle Studie von Allianz Trade, dem weltweitführenden Kreditversicherer. Ein Jahr nach der russischen Invasion in derUkraine hat ein höheres Einkommensniveau den Inflationsschock teilweiseabgefedert. So haben insbesondere starke Zuwächse bei den Arbeitnehmereinkommen- hauptsächlich durch eine sehr gute Arbeitsplatzentwicklung in Frankreich sowiehöhere Löhne in Deutschland, Italien und Spanien - die Kaufkraft der Haushaltegestützt. Die während der Pandemie angesammelten Ersparnisse haben den Konsumebenfalls unterstützt, während Kredite nur einen geringen Beitrag in Frankreichund Italien geleistet haben. Die Studienautoren von Allianz Trade erwartenjedoch, dass der Konsum erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wieder Fahrtaufnimmt.Aurélien Duthoit, Senior Sector Advisor, Allianz: "Wir gehen davon aus, dass derKonsum der privaten Haushalte in den großen Volkswirtschaften der Eurozone bisMitte 2024 schwach bleiben wird, bevor er in dem Maße wieder leicht ansteigt, indem sich die Reallöhne und das Vertrauen der Haushalte verbessern. DieKaufabsichten der Verbraucher für große langlebige Güter sind angesichts derangespannten Kreditbedingungen und der hohen Zinssätze gering. Außerdem dürftenhöhere Zinsen die Haushalte zunehmend dazu veranlassen, ihre Ersparnisse aufhöhere, aber weniger liquide Konten umzuschichten und/oder ihre Sparquote hochzu halten. Umfragen zufolge bleiben die Sparabsichten für die nächsten 12 Monateauf einem historisch hohen Niveau."Kaufparadoxon: Ausgaben für Lebensmittel, Strom, Kraftstoff sinken, währendAusgaben für Autos, Möbel, Kleidung und Kultur steigenBesonders interessant ist das Phänomen des "Kaufparadoxons": Im Gegensatz zuvergangenen wirtschaftlichen Abschwüngen sind die Ausgaben für nicht dauerhafteGüter (hauptsächlich Lebensmittel, aber auch Strom und Kraftstoff) am stärkstengesunken (von -2% in Italien bis -7% in Deutschland). Hingegen sind größereAnschaffungen wie langlebige Güter (Autos, Unterhaltungselektronik, Möbel,