KfW-Innovationsbericht KfW Research Innovatorenquote im Mittelstand sinkt auf 40 %

Frankfurt am Main (ots) -



- Innovationsausgaben mit 33,9 Mrd. EUR in 2021 stabil gegenüber Vorjahr

- Anteil innovativer Unternehmen steigt mit zunehmender Unternehmensgröße

- Linderung des Fachkräftemangels zentraler Ansatzpunkt für mehr Innovationen



Der Anteil der innovativen Unternehmen im deutschen Mittelstand beläuft sich

aktuell auf 40%, wie der neue KfW-Innovationsbericht von KfW Research zeigt.

Damit haben in den zurückliegenden drei Jahren 2019-2021 insgesamt 1,5 Millionen

Mittelständler mindestens eine Innovation hervorgebracht. In der Vorperiode

2018-2020 hatte der Innovatorenanteil bei 42% gelegen. Es zeigt sich folglich,

dass die Innovationsaktivitäten der kleinen und mittleren Unternehmen nach einem

kurzen Boom zu Beginn der Pandemie im zweiten Coronajahr wieder nachgelassen

haben. Neben dem schwierigen Konjunkturumfeld dürfte ein wesentlicher Grund

dafür gewesen sein, dass vielen Firmen mit zunehmender Krisendauer die

finanziellen Mittel für die Durchführung von Innovationsaktivitäten gefehlt

haben.