BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat die Klima-Protestaktionen der Letzten Generation an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf verurteilt. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur: "Die Aktivisten, die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv." Diese Form des Protests sei nicht richtig. "Wer sich wirklich für Klimaschutz einsetzen will, der muss die gesellschaftliche Akzeptanz mit im Blick haben. Klimaschutz gehöre in die Mitte der Gesellschaft. "Und so sollten wir auch an Klimaschutz rangehen."

Aktivisten der Letzten Generation hatten am frühen Donnerstagmorgen Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg blockiert. Etliche Flüge wurden gestrichen./hoe/DP/ngu