FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von About You zeigen am Donnerstag weiter Stärke nach ihrem Kurssprung um 36 Prozent vom Vortag. Mit einem Anstieg um 5,3 Prozent folgten sie der weiterhin guten Branchenstimmung im Online-Einzelhandel. Für Zalando ging es im Dax zwar nur noch leichter um 0,9 Prozent nach oben, die Titel des Konkurrenten Asos jedoch zogen in London um 6,1 Prozent an.

Bezüglich der Asos-Aktien merkte das Analysehaus Investec an, dass Spekulationen auf fallende Kurse angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Branche mittlerweile ein riskanter Plan seien. Ähnlich wie About You oder Zalando gelten die Papiere des britischen Einzelhändlers als besonders beliebt bei Short-Sellern, die auf fallende Kurse setzen.