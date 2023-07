Siemens - Abwärtstrend bisher weiter intakt

Zuvor hieß es: "Die Aktien von Siemens könnten nun den 10er-EMA im Tageschart anlaufen, der sich aktuell im Bereich von 147,30 Euro befindet. Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über den 10er-EMA würde sich die Lage für die Aktien von Siemens wieder etwas aufhellen. Wahrscheinlich werden die Papiere aber im Bereich um den 10er-EMA wieder nach unten abdrehen und den Abwärtstrend weiter fortsetzen."

An der Lage hat sich nichts geändert, die Aktie notiert fast auf dem gleichen Kursniveau wie am Vortag. Zunächst wird eher mit einem Verlaufshoch um den 10er-EMA und in der Folge mit wieder fallenden Kursen gerechnet.