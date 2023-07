Präsident Finnlands empfängt Biden in Helsinki - danach Nordgipfel

Biden war nach seiner Teilnahme am Nato-Gipfel im litauischen Vilnius nach Finnland weitergereist und dort am späten Mittwochabend gelandet. Es ist der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten seit der Visite des früheren US-Präsidenten Donald Trump vor fünf Jahren.

Später war ein Nordgipfel geplant, an dem auch die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten von Schweden, Dänemark, Norwegen und Island teilnehmen sollten. Begleitet wurde Bidens Kurzbesuch in der finnischen Hauptstadt von einem massiven Sicherheitsaufgebot. Kurz vor Bidens Ankunft traf auch der neue finnische Ministerpräsident Petteri Orpo im Palast ein.

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist zu Gesprächen mit dem Staatsoberhaupt des jüngsten Nato-Mitglieds Finnland sowie den Regierungschefs der weiteren nordischen Länder in Helsinki eingetroffen. Biden kam am Donnerstag mit seinem Konvoi am Präsidentenpalast an, wo zunächst ein bilaterales Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö anstand.

