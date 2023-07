Yanfeng veröffentlicht ESG-Bericht 2022 / Kontinuierliches Engagement für eine nachhaltige Zukunft

Neuss (ots) - Yanfeng, einer der weltweit führenden Automobilzulieferer, hat

heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2022 veröffentlicht. Damit dokumentiert

das Unternehmen seine Aktivitäten in allen zur Nachhaltigkeitsstrategie

gehörenden Bereichen - Umwelt (Environment), Soziales (Social) und

Unternehmensführung (Governance).



Mit dem Bericht bekräftigt Yanfeng auch seine Unterstützung für die zehn

Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen

Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. Daneben umfasst der

Report das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens und die Lieferkette.





"Bei Yanfeng spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle bei allem, was wir tun -von der Produktentwicklung bis zur Fertigung", sagt Gunnar Büchter, VicePresident of Global Sustainability bei Yanfeng. "Dazu gehört auch die Art undWeise, wie wir unsere Produkte und Prozesse nachhaltig gestalten."Yanfeng hat ein nachhaltiges Produktportfolio. Schon bei der Herstellung vonKomponenten setzt das Unternehmen in seinen Werken auf regenerative Energien. InEuropa wurden bereits im letzten Jahr alle zwölf Werke auf erneuerbare Energienumgestellt. Global hat das Unternehmen das Ziel, bis 2030 100 % des gesamtenEnergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.CO2-armer Betrieb für eine nachhaltige ZukunftDas Unternehmen beabsichtigt, den CO2-Fußabdruck langfristig zu reduzieren, undverfolgt das Ziel, bis 2030 die Netto-null-Emissionen in den Bereichen (Scopes)1 und 2 und bis 2050 im Bereich 3 zu erreichen. Um die Ziele zu realisieren, hatYanfeng im ersten Schritt eine Software zur Erfassung der Kohlenstoffemissionenimplementiert, die mit Unterstützung einer Unternehmensberatung entwickeltwurde. Das Programm, das nun unternehmensweit eingeführt wird, dient dazu, dieCO2-Auswirkungen von Yanfengs operativem Geschäft auf den Klimawandel zu messenund zu optimieren.Damit ist sichergestellt, dass ein konsistentes und einheitliches System sowohlfür die interne Überwachung als auch als Grundlage für die externeBerichterstattung genutzt wird.Dekarbonisierung der Lieferkette und verantwortungsvolle BeschaffungYanfengarbeitet kontinuierlich daran, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen,um die Umweltauswirkung zu minimieren. Nachhaltigkeit ist von grundlegenderBedeutung, und alle Stakeholder arbeiten gemeinsam an den ESG-Zielen desUnternehmens."Die Dekarbonisierung ist ein Schwerpunkt für Yanfeng und eine der wichtigstenSäulen unserer ESG-Strategie. Unsere Nachhaltigkeitsziele wurden an die derInitiative für wissenschaftsbasierte Ziele, Science-based Targets Initiative(https://www.wri.org/initiatives/science-based-targets) , angelehnt. Daherspielen bei uns auch die Dekarbonisierung unserer Lieferkette und eineverantwortungsvolle Beschaffung eine wichtige Rolle", fügt Büchter hinzu, derauch für den Einkauf in Europa und Nordamerika verantwortlich ist. Um dieTransparenz entlang der Lieferkette zu erhöhen und Risiken frühzeitig zuidentifizieren und zu eliminieren, ist das Unternehmen seit 2022 auch aktivesMitglied der Responsible Chain Initiative des VDA.Yanfeng wird seine ESG-Strategie vorantreiben und weiterentwickeln.Begleiten Sie uns auf dieser Reise und erfahren Sie mehr darüber in unseremESG-Bericht (https://www.yanfeng.com/sites/default/files/2023-07/yanfeng_esg_report_2022_final_0.pdf) .