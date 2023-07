Weiterhin tendiert Sixt seit seinen Verlaufshochs von 132,40 Euro aus März dieses Jahres in einem intakten Abwärtstrend und fiel hierbei auf rund 101,10 Euro bis Anfang Juni zurück. Aber bereits der Kursverlauf seit Ende April lässt auf eine inverse SKS-Formation und damit einhergehender Trendwende schließen. Hierzu sollte aber unbedingt die dazugehörige Nackenlinie überwunden werden, damit auch konsistente Signale auf der Oberseite entstehen. Im Erfolgsfall könnte eine zweite große Kaufwelle frische Jahreshochs etablieren.

Um die inverse SKS-Formation tatsächlich vollumfänglich abzuschließen und anschließend ein Long-Signal zu generieren, bedarf es Wochenschlusskurse oberhalb von 117,10 Euro. In diesem Fall könnten dann rasch Zugewinne an 123,30 und schließlich die aktuellen Jahreshochs von 132,40 Euro einsetzen. Übergeordnet könnte die Sixt-Aktie im Rahmen einer zweiten großen Kaufwelle sogar in den Bereich um 140,60 Euro vordringen. Solange allerdings sich das Wertpapier im Bereich der SKS-Formation aufhält, bleibt der Wert als neutral zu bewerten. Erst unter dem Niveau der rechten Schulter von 102,60 Euro würden unmittelbare Rücksetzer auf 101,10 und darunter 98,30 Euro drohen.

Sixt St. SE (Wochenchart in Euro) Tendenz: