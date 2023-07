Bundesregierung will entschieden gegen chinesische Spionage vorgehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung kündigt in ihrer China-Strategie einen harten Kurs gegen chinesische Spionage an. "Die gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivitäten nehmen insbesondere im Cyberraum immer weiter zu", heißt es in dem 61 Seiten starken Papier, das am Donnerstag vom Kabinett beschlossen wurde. "Wir treten jeglichen analogen und digitalen Spionage- und Sabotageaktivitäten chinesischer Dienste sowie staatlich gesteuerter Gruppierungen in und gegen Deutschland entschieden entgegen."

