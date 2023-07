(Korrigiert wurde im letzten Satz, erster Absatz der Referenzkurs. Er lag am Mittwoch bei 1,1022 Dollar rpt. 1,1022 Dollar.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1149 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im März 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,1022 Dollar festgesetzt.

Kräftigen Auftrieb erhielt der Euro am Mittwoch durch neue Inflationszahlen aus den USA. Im Juni ist die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt deutlich auf 3,0 Prozent gefallen. Auch die von der US-Zentralbank Fed besonders beachtete Inflation ohne Energie und Lebensmittel ging spürbar zurück. An den Märkten wurden die Zinserwartungen an die Fed gedämpft, was den Dollar belastete und den Euro steigen ließ.

Am Donnerstag stehen in Europa Produktionsdaten aus Frankreich und dem Euroraum auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und Preisdaten von Unternehmensebene erwartet./bgf/stk/jkr/jha/

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 1,117USD gehandelt.