Für mehr Freiheit und Unternehmertum / Genossenschaften in Bayern feiern 122. Verbandstag auf dem Nockherberg

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Mit einem klaren Bekenntnis zur genossenschaftlichen Idee habendie bayerischen Genossenschaften am Donnerstag ihren 122. Verbandstag auf demNockherberg in München gefeiert. Rund 900 Vertreterinnen und Vertretergenossenschaftlicher Unternehmen hatten sich zu diesem "Familientreffen"zusammengefunden. Unter dem Motto "Genossenschaften gestalten Zukunft: Wirbewegen Bayern" wurden die Leistungen der knapp 200 Volks- und Raiffeisenbankensowie fast 1.000 Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften in Bayern fürWirtschaft und Gesellschaft gewürdigt.Ministerpräsident Markus Söder stellte in seinem Grußwort die große Bedeutungder Genossenschaften für Wirtschaft und Gesellschaft im Freistaat heraus. GregorScheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), betonte diewichtige Rolle der Genossenschaften in unsicheren Zeiten: "Volks- undRaiffeisenbanken sind das finanzielle Rückgrat des bayerischen Mittelstands.Nahezu die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen steht in Verbindung miteiner Volks- oder Raiffeisenbank. Jeder vierte Euro an Kapitalbedarf dermittelständischen Wirtschaft kommt von einer Volks- und Raiffeisenbank." DesWeiteren verwies er auf Energiegenossenschaften, die die Energiewendevorantreiben und die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar beteiligen. Scheller hobzudem das Engagement von Genossenschaften für den Erhalt und die Stärkung vonKultur und Gesellschaft hervor, wie beispielsweise Dorfläden, Brauereien undWinzergenossenschaften. Diese genossenschaftlichen Unternehmen bringen Menschenzusammen und tragen zur Gestaltung der Heimat bei, wodurch der ländliche Raumlebenswert und der regionale Kreislauf intakt bleiben.Scheller betonte, dass die Wirtschaft wie auch Genossenschaften einenangemessenen Rahmen benötigen, um ihre Kraft und identitätsstiftende Wirkungvoll entfalten zu können. Er fordert mehr Freiheiten für Unternehmertum undBürger sowie eine Regulatorik, die sich am tatsächlichen Risiko ausrichtet. DerVerband setzt sich für eine Politik der Eigenverantwortung sowie eindifferenziertes Verbraucherbild ein, das den mündigen Verbraucher ins Zentrumstellt. Dazu gehört unter anderem auch ein Nebeneinander von Provisions- undHonorarberatung bei Finanzanlagen.Scheller lehnte auch die Überlegungen aus Brüssel ab, die Volks- undRaiffeisenbanken einer europäischen Abwicklungsbehörde zu unterstellen. Erbezeichnete das in seiner Rede als erneuten Versuch aus Brüssel, das Geld derdeutschen Sparerinnen und Sparer für die Rettung der Banken in anderen Länderneinzusetzen. "Wir haben stets eigenverantwortlich für die Stabilität unserer