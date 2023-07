Frankfurter Volksbank Rhein/Main eröffnet weitere Filialen der Zukunft (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -



- Insgesamt 30 Filialen der Zukunft bis Ende 2024 geplant

- Investitionsvolumen von rund 13 Mio. Euro für die neugestalteten Filialen

- Wichtige Erfolge für Innovationsprogramm "Bank der Zukunft"



Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eröffnet weitere Filialen mit ihrem

modernen Banking-Konzept Filiale der Zukunft. Jetzt startete der Standort

Bonames (Oberer Kalbacher Weg 3, 60437 Frankfurt). In den kommenden Monaten

werden die Geschäftsstellen in Frankfurt-Griesheim, Hanau (Krämerstraße 12),

Karben und Offenbach (Kaiserstraße 77) als Filialen der Zukunft dem

Kundengeschäft übergeben. Bis Ende 2024 sollen weitere 14 Standorte folgen. In

der Vergangenheit hat die Frankfurter Volksbank Rhein/Main bereits elf Filialen

modernisiert. In ihre Filialen der Zukunft investiert die Frankfurter Volksbank

Rhein/Main rund 13 Mio. Euro. Parallel werden bereits bis Ende diesen Jahres

rund 30 SB-Standorte zu zeitgemäßen SBplus-Filalen mit modernster Technik

umgestaltet.