Adobe: Geht die KI-Rallye mit dem Figma-Deal in die nächste Runde?

Am Dienstag hatte ein Gericht einen Antrag der US-Wettbewerbsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) zurückgewiesen, in dem diese darum bat, die Activision-Übernahme mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Und obwohl die FTC am Mittwoch Einspruch gegen das Urteil einlegte, gilt die Entscheidung als Etappensieg für Microsoft.

Sollte der 69-Milliarden-Deal grünes Licht erhalten, hätte das auch für andere große Tech-Übernahmen eine Signalwirkung. Dazu gehört auch Adobes Übernahme der cloudbasierten Design-Plattform Figma, wie Jefferies-Analyst Brent Thill in einer neuen Studie schreibt. Für den Photoshop-Hersteller wäre es die größte Übernahme der Firmengeschichte und könnte für enorme Umsatzsteigerungen sorgen.