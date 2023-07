Angehobener Delta-Ausblick hievt Fluggesellschaften ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen besonders lukrativen Sommer bei Delta Air Lines hat am Donnerstag die Aktien von Fluggesellschaften angetrieben. Die US-Fluggesellschaft rechnet damit, dass der anziehende globale Reiseverkehr über die Sommermonate hinaus die Flieger füllt - und dass sich dies stärker als erwartet auf die Gewinne auswirkt. Delta legte starke Quartalszahlen vor und erhöhte nun schon zum zweiten Mal die Jahresziele.

Dies hellte allgemein die Stimmung im Sektor auf: Die seit Monaten abwärts tendierenden Aktien der Lufthansa zum Beispiel drehten nach einem schwachen Morgen mit einem Prozent ins Plus. Ähnliches galt für IAG und Air France-KLM mit Kursgewinnnen von bis zu 1,2 Prozent. Delta gewannen im vorbörslichen New Yorker Handel 4,7 Prozent an Wert, was auch positiv auf den Handel mit den Aktien der US-Konkurrenten American Airlines und United Airlines ausstrahlte. Deren Aktien legten bis zu drei Prozent zu.

Seit dem Zwischenhoch über der 11-Euro-Marke im März haben die Aktien der Lufthansa fast 20 Prozent an Wert eingebüßt. Am Vortag hatte der Kurs der Fluggesellschaft zwischenzeitlich ein Tief seit Mitte Januar erreicht, nachdem sich die Deutsche Bank skeptischer zur Branchenperspektive im Jahr 2024 geäußert hatte. Allerdings stabilisierte sich der Lufthansa-Kurs dann an der 200-Tage-Linie, sodass schon am Mittwoch im Tagesverlauf eine Erholung einsetzte./tih/gl/jha/