Menarini Silicon Biosystems gibt die Markteinführung seines neuen CELLSEARCH CTC-Tests mit dem Biomarker DLL3 für kleinzelliges Lungenkarzinom bekannt

Lungenkrebs ist mit über 2,2 Millionen Fällen im Jahr 2020 weltweit die zweithäufigste Krebsart. Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) macht etwa 15 % [1] dieser Krebsart aus. Es ist mehr aggressive als das häufigere nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) und wird oft erst im Spätstadium der Krankheit diagnostiziert. DLL3 ist ein inhibitorischer Ligand des Notch-Rezeptors, dessen Überexpression auf der Oberfläche von neuroendokrinen Neoplasien (NEN) mit der Entstehung hochgradiger neuroendokriner Tumorarten wie SCLC in Verbindung gebracht wird. Der Biomarker DLL3 ist von großem Interesse, da er im Tumorgewebe von Patienten mit SCLC und anderen NEN stark exprimiert wird, aber in normalem Gewebe jedoch kaum. Aus diesem Grund untersuchen Wissenschaftler weltweit zunehmend die DLL3-Proteine, da sie klinisch verwertbare Ziele darstellen könnten.

Laut Ralf Schoenbrunner, Chief Global R&D Officer von Menarini Silicon Biosystems, „sind wir in der Lage, solche Tests sehr schnell zu entwickeln. Dies ist wichtig, denn neue Biomarker helfen klinischen Forschern, das Ansprechen auf eine Behandlung in onkologischen Studien zu bestimmen und Ärzten bei der Auswahl von Therapien zu helfen, um die Ergebnisse bei Krebspatienten zu verbessern. Neue Biomarker-Assays schnell verfügbar zu machen, ist entscheidend, um diese Fortschritte zu ermöglichen."

BOLOGNA, Italien, und HUNTINGDON VALLEY, USA, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems (MSB), ein Pionier auf dem Gebiet der Flüssigbiopsie- und Einzelzell-Technologien, gab heute die Verfügbarkeit seines neuen CELLSEARCH CTC-Laborservices zum Nachweis der Expression des Proteins Delta-Like Ligand 3 (DLL3) in Tumorzellen, die im Blutkreislauf zirkulieren, bekannt. Dieser Biomarker wird vor allem bei schwer behandelbaren Krebsarten exprimiert. Der neue MSB-Labordienst eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung weiterer minimal-invasiver Tests, die den prognostischen und prädiktiven Wert von Biomarkern in medizinischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf nutzen.

Dieser neue CELLSEARCH-Test für zirkulierende Tumorzellen (CTC) ist ab sofort als Research Use Only (RUO) Labordienstleistung in Nordamerika und Europa erhältlich. Es ist derzeit für die Grundlagen- und Pharmaforschung bestimmt und das jüngste Beispiel dafür, wie Menarini Silicon Biosystems seine Entwicklung kundenspezifischer Assays auf der Basis von Flüssigbiopsien fortsetzt , die es Biopharma-Unternehmen ermöglichen, die Bewertung des Ansprechens auf neue, spezifische Biomarker abzielende Arzneimittelkandidaten in klinischen Studien zu unterstützen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer