US-Außenminister Blinken trifft Chinas Spitzendiplomaten in Jakarta

JAKARTA (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ist US-Außenminister Anthony Blinken mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi zusammengekommen. Beide trafen sich am Donnerstag am Rande eines Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Das berichtete der chinesische Staatssender CGTN.

Blinken und Wang Yi sprachen erst vor knapp einem Monat in Peking persönlich miteinander, als Blinken als erster US-Außenminister seit 2018 China besuchte. Wang Yi steht in der chinesischen Machthierarchie noch über Außenminister Qin Gang.