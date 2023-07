CLAIRE'S PRÄSENTIERT EIN NEUES IMAGE UND EINE EINSTELLUNG FÜR SEIN FÜHRENDES PIERCING-GESCHÄFT

Pierced by Claire's wird von einer visuell auffälligen neuen Identität angeführt, die ein modernes neues Logo, ein lebendiges Branding und eine spielerische, dialogorientierte Stimme umfasst, um das Kundenerlebnis in den Geschäften und über die digitalen Kanäle weltweit zu verbessern. Die Marke führt auch „Pierce" ein, eine digitale Figur, die die Freude am Piercing mit Claires trendigem Ohrring-Stil und -Sortiment verkörpert. Er wird im gesamten Marketing der Marke präsent sein und die Verbraucher während des Piercens beim Online-Einkauf zusammen mit mehreren unterstützenden „phygitalen" Charakteren, die sowohl digital als auch physisch leben, begleiten.

„Pierced by Claire's" bringt einen frischen neuen Look in die Ohren weltweit, was das Erbe des Piercing-Services der Marke für ein neues Zeitalter neu interpretiert und weiterhin die Selbstentfaltung bei der Generation Zalpha inspiriert.

