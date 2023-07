BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und in anderen Regionen Deutschlands sieht Bundesinnenministerin Nancy Faeser Fortschritte bei Warnung und Schutz der Bevölkerung. Mit dem Aufbau eines Gemeinsamen Kompetenzzentrums von Bund und Ländern sei ein "Meilenstein" erreicht worden, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag. "Denn im Krisenfall kommt es vor allem auf eng abgestimmtes Handeln aufgrund präziser Lageinformationen an." Vorangekommen sei man auch beim Wiederaufbau von Sirenen und durch die Einführung des Warnsystems Cell Broadcast, über das Hinweise an Handynutzer versendet werden.

Die furchtbare Flut sei noch nicht vergessen, betonte die Ministerin, "wir gedenken auch jetzt - zwei Jahre danach - der Opfer". Als Folge der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren laut Bundesinnenministerium 186 Menschen gestorben. Fast 9 000 Gebäude wurden demnach zerstört. Besonders stark betroffen war das Ahrtal.