Wacker Neuson erhöht Prognosen nach starkem ersten Halbjahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr wird der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson optimistischer für das Gesamtjahr. Der Vorstand hob sowohl das Ziel für Umsatz und Investitionen als auch die Spanne für die operative Marge an, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend in München mitteilte. Neben der positiven Geschäftsentwicklung berücksichtige die Prognose gleichzeitig mögliche Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf. Die Aktie zog an und eroberte den ersten Platz im Kleinwerte-Index SDax .

Zeitweise stand das Papier mit fast neun Prozent im Plus auf dem höchsten Niveau seit Anfang 2022, zuletzt waren es noch 6,2 Prozent. Das Kursplus im laufenden Jahr stieg damit auf rund 42 Prozent.