Feedback Unternehmensbesuch: Konkreter Fahrplan in die Zukunft

Wir hatten Dienstag im Rahmen eines Unternehmensbesuchs bei der SBF AG die Gelegenheit, uns einen Eindruck von den Produktionsstätten der SBF Spezialleuchten GmbH zu verschaffen und mit dem Vorstand strategische und operative Fragestellungen zu vertiefen.



Produktionsstätten können dynamisches Wachstum bereits heute abbilden: Das 42.000 m² große Areal, welches sich vollständig im Eigentum der SBF Spezialleuchten GmbH befindet, beinhaltet heute zwei Werke, in denen die mechanische Fertigung (Werk 1) von Blechen und weitere Wertschöpfungsstufen abgebildet werden (bspw. Verklebung; Werk 2). Perspektivisch avisiert das Unternehmen, auch die sog. Pulverbeschichtung von vorbehandelten Produkten in-house abzubilden. Die hierfür benötigte Maschine soll im Werk 3 installiert werden, dürfte u.E. bis Ende 2024 in Betrieb genommen sein und wird die Wertschöpfungstiefe SBFs erhöhen. In Summe entspricht die heute installierte Produktionskapazität im Segment Schienenfahrzeuge laut Vorstand einem Umsatzbeitrag von ca. 50 Mio. Euro. In Verbindung mit den Produktionskapazitäten der Lunux Lighting beläuft sich das produktionsseitige Umsatzpotenzial des Konzerns also auf ca. 90 Mio. Euro, womit der Konzern seine Top Line ggü. 2022 ohne umfangreiche CAPEX mehr als verdoppeln könnte.



Langfristiger Wachstumsplan eindeutig und visibel: Der Vorstand ist überzeugt, diese Kapazitäten in beiden Segmenten mittelfristig auslasten zu können. So profitiert das Unternehmen im Schienensegment unverändert von der langjährigen Zusammenarbeit mit allen relevanten Zugherstellern (Siemens, Alstom, Stadler), die dank des globalen Ausbaus der Schieneninfrastruktur ihre Auftragsbestände stetig ausweiten können und folglich weiterhin in signifikantem Maße Projektvolumen an SBF vergeben dürften. Zudem avisiert der Vorstand, die Wertschöpfung über Akquisitionen sukzessive auszubauen. Auch im Segment öffentliche und industrielle Beleuchtung verzeichnet das Management zunehmend Fortschritte bei der Etablierung wesentlicher Geschäftsbeziehungen mit großen Projektierern in diesem Bereich, was zu deutlichen Umsatzzuwächsen führen dürfte. Weitere Geschäftsdynamik sollte das Inkrafttreten des "Halogenverbotes" bringen, welches den Einbau von Halogenlampen im industriellen Bereich untersagt und Lunux Lighting u.E. zugutekommt.



H1 dürfte noch vom Turnaround der Lunux Lighting geprägt sein: In 2023 sollte hingegen noch die erfolgreiche Integration des Industriegeschäftes in den Konzern im Fokus stehen. Aufgrund der andauernden Verhandlungen mit Systemintegratoren in diesem Bereich dürfte sich der Umsatz daher in H1 noch etwas unter den Erwartungen entwickeln, wenngleich dies ein dynamisches Wachstum auf niedrigem Niveau bedeutet (MONe: 7,0 Mio. Euro; +21,7% yoy). Im Schienenbereich dürften auslaufende Serienprojekte von Neuaufträgen kompensiert werden und zu einem Umsatz auf Vorjahresniveau führen (MONe: 12,0 Mio. Euro; +0,3% yoy). Auf EBITDA-Ebene erwarten wir folglich für H1 eine noch verhaltene EBITDA-Entwicklung, die im Jahresverlauf an Dynamik gewinnen sollte.



Fazit: Der Company Visit hat unsere positive Einschätzung von SBFs langfristigen Wachstumsaussichten bekräftigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 10,00 Euro.





Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die SBF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 7,05EUR gehandelt.