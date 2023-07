Unterdessen nimmt die US-Quartalsberichtssaison langsam Fahrt auf. So legte Delta Air Lines starke Quartalszahlen vor und wird erneut optimistischer. Die Fluggesellschaft rechnet damit, dass der anziehende globale Reiseverkehr über die Sommermonate hinaus die Flieger füllt - und dass sich dies stärker als erwartet auf die Gewinne auswirkt. Die Delta-Papiere verteuerten sich im vorbörslichen Handel um 3,6 Prozent. Im Schlepptau der guten Nachrichten zogen die Aktien der Wettbewerber United Airlines und American Airlines um 2,7 beziehungsweise 2,5 Prozent an.

Die Preisdaten versetzten den Spekulationen auf weiter steigende US-Leitzinsen einen Dämpfer. Aus Expertensicht ist eine Zinserhöhung Ende Juli um 0,25 Prozentpunkte zwar so gut wie sicher, die Prognosen für eine weitere Anhebung in diesem Jahr nun aber nicht mehr.

Nachdem die US-Verbraucherpreise vom Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate in den USA auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die US-Erzeugerpreise am Donnerstag diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fortsetzen. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA sowie auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

