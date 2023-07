EVE Energy feiert Meilenstein mit der einmillionsten zylindrischen Batterie 4695

JINGMEN, China, 13. Juli, 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, feiert die erfolgreiche Produktion seiner einmillionsten zylindrischen Batterie 4695. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und unterstreicht seine zentrale Rolle bei der Entwicklung der gesamten Branche. EVE Energy eröffnete die Veranstaltung mit einer Diskussionsrunde unter der Leitung von Frau Yaqin, Stellvertretende Generaldirektorin des 4BU Product Quality Department bei EVE Energy. Sie erzählte die Geschichte der Entwicklung des Unternehmens und seinen Weg zur Herstellung von 4695 zylindrischen Batterien.

Die Produktion von einer Million zylindrischer Batterien des Typs 4695 stellt eine bemerkenswerte Leistung für EVE Energy dar und ist ein echter Beweis für ihr unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und Innovation. Derzeit hat EVE Energy seine Produktionslinie für diese außergewöhnlichen Batterien erfolgreich in Betrieb genommen und ist damit als erstes Unternehmen in China in die Geschichte eingegangen. Die außergewöhnliche Leistung der Batterie hat bei verschiedenen Branchenveranstaltungen Anerkennung und Vorfreude geweckt und die beeindruckenden Leistungen von EVE Energy weiter unterstrichen.

"Die erfolgreiche Produktion von einer Million zylindrischer Batterien des Typs 4695 ist ein Beweis für unser Engagement und unser Fachwissen", sagte Frau Yaqin in einem Interview, als sie sich über diesen Erfolg freute. "Dieser Meilenstein beweist nicht nur unsere Fähigkeit, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, sondern symbolisiert auch unser Bestreben, der führende Hersteller in China zu werden."

Die EVE Energy 4BU No.14th Factory, in der Xu Yaqin arbeitet, hat die Aufgabe übernommen, 4695 zylindrische Batterien herzustellen. Ziel ist es, die Massenproduktion der ersten Generation zylindrischer 4695-Lithiumbatterieprodukte mit 280Wh/kg zu realisieren. Während des Gesprächs erläuterte sie den Produktionsprozess am Beispiel der Fabrik No.14th.

EVE Energy produziert derzeit 4695 zylindrische Batterien in großen Mengen auf seiner Montagelinie. Die Ausweitung der Produktion dieser Batterien stellte eine Reihe von Herausforderungen dar, da es an ausgereifter Technologie und Referenzmodellen für ihre Montage mangelte. Das Unternehmen überwand diese Hindernisse jedoch durch unermüdliche Anstrengungen und unabhängige Forschung und Entwicklung, was zu einer kostengünstigen Produktionslinie führte.