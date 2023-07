Millionen Beschäftigte in Großbritannien sollen mehr Geld bekommen

LONDON (dpa-AFX) - Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Großbritannien sollen mehr Geld bekommen. Premierminister Rishi Sunak kündigte am Donnerstag Gehaltserhöhungen etwa für Lehrer, Polizisten und Ärzte an. Erst wenige Stunden zuvor waren Assistenzärzte in England in einen Ausstand getreten. Geplant war ein fünftägiger Streik - laut der britischen Nachrichtenagentur PA der längste Ausstand in der Geschichte des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS). Sunak rief die Gewerkschaften dazu auf, von ihren Arbeitsniederlegungen abzusehen.

"Das heutige Angebot ist endgültig. Es wird keine weiteren Gespräche über das Gehalt geben", sagte Sunak. Kein noch so großer Streik werde die Entscheidung ändern. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge sollen zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer sechseinhalb Prozent mehr Gehalt bekommen, Polizistinnen und Polizisten sieben Prozent.

Fragen stellen sich nach Einschätzung britischer Medien an einigen Stellen bei der Finanzierung. Sunak kündigte an, weder neue Schulden aufnehmen noch Steuern erhöhen zu wollen. Stattdessen sollen Gebühren erhöht werden, die Menschen aus anderen Staaten zahlen müssen, wenn sie ein Visum für das Vereinigte Königreich bekommen wollen./kil/DP/ngu