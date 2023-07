Tesla-Bot Optimus: Diese Aktien profitieren von Elon Musks Roboter

Teslas neuester Coup könnte gleich fünf weiteren Aktien zu Kurssprüngen verhelfen, sagt die Londoner Großbank HSBC. Die Rede ist vom sogenannten „Tesla Bot“, einem humanoiden Roboter, der Alltagsaufgaben erfüllen können soll. Den Analysten zufolge kann der Bot trotz aller bisherigen Updates noch nicht mit der Konkurrenz mithalten. Allerdings würde der geplante Preis von 20.000 US-Dollar überzeugen. Außerdem könnte Tesla die eigenen Fortschritte in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) aus der Forschung zu selbstfahrenden Autos für den Bot nutzen – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Betrieben wird der Tesla-Bot mit Batteriezellen, so wie sie der südkoreanische Energiekonzern LG Energy Solution herstellt. Auch LG ist gemessen am KGV schon richtig teurer. Dieses liegt beim aktuellen Kurs von 534.000 südkoreanischen Won (KRW) (376,40 Euro) bei stolzen 65 (2023e). Die Analysten sehen trotzdem Luft nach oben und setzen das Kursziel auf 740.000 KRW (521,83 Euro) – ein Plus von knapp 39 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Ebenfalls im Batterie-Business ist der chinesische Batteriezellenhersteller Contemporary Amperex Technology (CATL). Die Aktie kostet derzeit 226,99 Renminbi Yuan (RMB) (28,35 Euro). Das KGV (2023e) liegt mit 22 deutlich unter dem der Konkurrenz. Die HSBC-Analysten sehen 23 Prozent Aufwärtspotenzial (Kurs: 282 RMB; 35,22 Euro).

Zur Top Five von HSBC zählen außerdem die beiden chinesischen Unternehmen Zhejiang Sanhua und Shenzhen Inovance Tech. Sanhua könnte Wärme-Management-Systeme zuliefern, Inovance Servo-Systeme. Die HSBC-Analysten sehen bei den Titeln 22 respektive 11 Prozent Aufwärtspotenzial. Aktuell notiert Sanhua bei 27,79 RMB (3,47 Euro) und kommt auf ein KGV (2023e) von 33. Inovance notiert bei 68,08 RMB (8,50 Euro) und hat ein KGV (2023e) von 36.

Autor: (sesch) für wallstreetONLINE Zentralredaktion