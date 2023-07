90% aller DAX-Unternehmen haben einen Chief Sustainability Officer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Gutzwei Drittel aller DAX-CSOs wurden in den vergangenen drei Jahreneingestellt- Allerdings besitzt lediglich die Hälfte der CSOs direkten Zugang zum Vorstand- Damit CSOs Erfolg haben können, muss ihre Position auf die individuellenStrukturen eines Unternehmens zugeschnitten sein- Position und Rolle der CSOs und ihrer Nachhaltigkeits-Teams im Unternehmenvariiert stark, fünf Archetypen sind erkennbarFast alle DAX-Unternehmen messen Nachhaltigkeit immer mehr Bedeutung zu undbündeln das Thema inzwischen bei einem Chief Sustainability Officer (CSO).Allerdings variiert der Einfluss des CSOs innerhalb der DAX-Unternehmen enorm.Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie "An organizational set-up fit for the ESGtransformation - the need for a Chief Sustainability Officer with impact" vonStrategy&, der globalen Strategieberatung von PwC. Mehr als zwei Drittel allerderzeitigen DAX-CSOs sind demnach in den vergangenen drei Jahren eingestelltoder in die Rolle befördert worden, insgesamt ist bei 36 der 40 DAX Unternehmeneine Person in einer dedizierten CSO-Rolle zu finden. Bislang ist die Hälfte vonihnen auf Vorstandsebene angesiedelt - und hat damit eine entsprechendeEntscheidungsmacht. Unabhängig von der Position des Chief SustainabilityOfficers haben fast alle DAX-Unternehmen (98%) ein Nachhaltigkeitsboard odereinen Nachhaltigkeitsrat eingerichtet.DAX-CSOs bilden ZweiklassengesellschaftInsgesamt unterteilt sich das Feld der DAX-CSOs in zwei gleich große Gruppen:CSOs mit Anbindung ans Top-Management ("CSOs with impact") und CSOs, denen derZugang zur obersten Führungsebene fehlt und die ein limitiertes Mandat haben("CSO lights") . Mittels eines Strategy&-Modells lassen sich die CSOs nachEinfluss und Tätigkeitsbereich noch weiter differenzieren: In fünfDAX-Unternehmen übernimmt der CEO die Aufgabe des CSOs in Personalunion ( Typ 1:CEO-CSO ), in weiteren 13 ist die CSO-Rolle ebenbürtig zu Positionen wie etwadem CFO direkt auf Vorstandsebene angesiedelt, oder ESG-Themen werden in bereitsbestehende C-Level-Rollen integriert ( Typ 2: C-Level-CSO ). Während CSOs dieserGruppe über die notwendige Schlagkraft verfügen, um ESG-Ziele eigenständig inder Unternehmensstrategie zu verankern und interne Prozesse sowieGeschäftsmodelle anzupassen, fehlt den CSOs der zweiten Gruppe dieses Gewicht.Die CSO lights machen derzeit die Hälfte der DAX-CSOs aus. In 16 DAX-Unternehmenleitet der CSO zwar eine eigene Abteilung, ist jedoch kein Mitglied desVorstands ( Typ 3: Standalone CSO ). In der Folge sind diese CSO lights aufandere Geschäftsbereiche und Allianzen angewiesen. In einem weiteren Modell, das