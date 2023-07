Passives Einkommen durch Anlagen im Kryptomarkt - Jan Bräutigam erklärt, was zu beachten ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kleve (ots) - Als Krypto-Experte und Gründer der Jan Bräutigam Consulting GmbHverfolgt Jan Bräutigam das Ziel, seine Kunden bei der erfolgreichenPositionierung am Kryptomarkt zu unterstützen. Viele Menschen halten denKryptomarkt für intransparent und schwer verständlich - mit dem richtigenExperten an seiner Seite ist er jedoch auch für Laien schnell verständlich. Mitseiner Krypto-Masterclass gibt der Experte daher sein Wissen und seine Erfahrungan Menschen weiter, die mithilfe von Anlagen im Kryptobereich einen passivenCashflow erzielen wollen. Was es dabei zu beachten gilt, erfahren Sie imFolgenden.Der Finanzbereich der Kryptowährung ist immer noch mit vielen Vorurteilenbehaftet: Zu groß ist die Angst vieler Menschen, an Betrüger zu geraten, die siemit Falschinformationen locken und zu Fehlinvestitionen verleiten - den Marktbetrachten sie daher mit zunehmender Skepsis. Andererseits erhoffen sichzahlreiche Anleger, mit Kryptowährungen im Handumdrehen zum Millionär zu werden- unterschiedlicher können zwei Positionen kaum sein. Fest steht allerdings:Beide Sichtweisen basieren auf extremen Vorstellungen. So ist der Kryptomarktweder zu kompliziert und risikobehaftet, noch verspricht er ohne Weiteres dasschnelle Geld. "Der Kryptomarkt birgt wertvolles Potenzial - wenn man weiß, wiees geht. Wer jedoch ohne Plan und Erfahrung am Markt einzusteigen versucht, wirdnicht nur sein Ziel verfehlen, sondern im schlimmsten Fall viel Kapitalverlieren", mahnt Jan Bräutigam, Geschäftsführer der Jan Bräutigam ConsultingGmbH."Wer am Kryptomarkt erfolgreich investieren und sich ein Vermögen aufbauen will,braucht nicht nur eine neue Sicht auf das Finanzsystem. Mithilfe bewährterStrategien lässt sich einerseits das allgemeine Risiko minimieren - andererseitsschaffen damit auch unerfahrene Anleger die Grundlage dafür, sich kontinuierlichdie notwendige Erfahrung auf sicherer Basis anzueignen und ihrenInvestitionserfolg damit auch künftig auszubauen", ergänzt der Experte. Mitmittlerweile über zehn Jahren Erfahrung im Kryptobereich verfügt Jan Bräutigamüber ebendiese Erfolgskonzepte und gibt sein Wissen als Geschäftsführer der JanBräutigam Consulting GmbH nun seit drei Jahren an angehende Anleger weiter. Sokonnte er im Rahmen seiner Krypto-Masterclass bereits über 400 Teilnehmern dabeihelfen, am Kryptomarkt Fuß zu fassen.Emotionale Intelligenz und Verständnis für MarktzyklenDer Kryptomarkt ist grundsätzlich nicht kompliziert. Das Problem aber ist, dass