Uberall bringt neue Lösungen für verbesserte Kundenbindung auf den Markt für Unternehmen mit mehreren Standorten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots/PRNewswire) - Die führende digitale Marketingplattform Uberall(https://uberall.com/de) kündigt die mit Spannung erwarteten neuen Funktionenfür den Sommer an. Mit Tools für bezahlte und organische Social-Media-Beiträge,KI-gestütztes Reputationsmanagement sowie plattformübergreifende Verbesserungenkönnen Unternehmen mit mehreren Standorten ihre Sichtbarkeit in der Online-Sucheerhöhen, Kundenbeziehungen stärken und Wachstum vorantreiben. Für stationäreUnternehmen ist das ein wichtiger Schritt, um in der überladenen Online-Weltnoch effektiver mit lokalen Kund:innen zu interagieren.Mit mehr als 20 neuen Features konzentriert sich Uberall diesen Sommer auf diespezifischen Bedürfnisse von Unternehmen mit mehreren Standorten, darunterhyperlokales Engagement und Markenautorität. Ana Martinez(https://www.linkedin.com/in/anamartineznassi/) , CTO bei Uberall, erklärt:"Unser Update hilft Unternehmen mit mehreren Standorten, in der sich ständigwandelnden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein. Indem wir Social undEngagement in den Mittelpunkt unserer Innovationen stellen, ermöglichen wir esihnen, mühelos mit lokalen Kund:innen in Kontakt zu treten und sinnvolleInteraktionen zu fördern, die echte Auswirkungen haben. Wir wissen, wie wichtigorganische und bezahlte Social-Media-Beiträge sind und unterstützen deshalbbeides mit unserer neuen Lösung. Mit der Option, sich für eine zentrale oderlokale Steuerung - oder einen hybriden Ansatz - zu entscheiden, geben wirUnternehmen die Möglichkeit, ihre soziale Strategie effektiv zu skalieren."76 Prozent der Verbraucher:innen(https://blog.gitnux.com/targeted-advertising-statistics/) erachten Targeted Adsals sinnvoll, um neue Produkte zu entdecken. Ein hyperlokaler Marketingansatzist demnach notwendig, um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. AktuelleStatistiken zeigen jedoch, dass nur 26 Prozent der Unternehmen mit mehrerenStandorten (https://uberall.com/de/resources/reports/benchmark-fuer-lokales-marketing-ueberzeugen) Social Media für globales und lokales Marketing nutzen.Uberall hat dieses ungenutzte Potenzial erkannt und innovative Funktioneneingeführt, die organische und bezahlte Social-Media-Aktivitäten miteinanderverbinden und die Art und Weise, wie lokale Unternehmen Werbung in den sozialenNetzwerken betreiben, neu definieren.Zu den wichtigsten neuen Funktionen von Uberall gehören unter anderen:- Uberall Social Ads (https://uberall.com/de/products/social-ads) : Dieses neueFeature ermöglicht es Unternehmen, zielgerichtete Werbekampagnen zu schalten,um lokale Kund:innen in der Nähe zu erreichen - wenn sie nur wenige Schritte