STL vertieft Partnerschaft mit Windstream, um schnelle Glasfaseranschlüsse in den USA zu ermöglichen

Columbia, South Carolina und London und Mailand (ots/PRNewswire) - STL (NSE:

STLTECH) , ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen

(https://stl.tech/) , gab heute seine Partnerschaft mit Windstream, einem

privaten Kommunikations- und Softwareunternehmen, bekannt, um dessen groß

angelegte Glasfaserausbauprojekte zu unterstützen.



Windstream Wholesale, ein führendes Unternehmen im Bereich der optischen

Technologie für schnelle und flexible fortschrittliche Lösungen, hat mehrere

Glasfaserbauprojekte im Gange, darunter eine Erweiterung der bestehenden Strecke

von Tulsa (OK) nach Little Rock (AR) und Memphis (TN), einen neuen

Glasfaserausbau von Raleigh (NC) nach Jacksonville (FL) und ein weiteres Projekt

von New York City nach Montreal. Darüber hinaus bringt Windstream mit seinem

Kinetic-Geschäft das beste Internet-Erlebnis zu immer mehr Haushalten,

Unternehmen und Carrier-Partnern in ganz Amerika. Kinetic by Windstream

investiert 2 Milliarden Dollar, um seinen Gigabit-Internetdienst in 18

Bundesstaaten drastisch zu erweitern.