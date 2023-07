EU kontrolliert keine Lebensmittel mehr aus Japan

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als zwölf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima dürfen wieder alle Lebensmittel aus Japan ohne zusätzliche Kontrollen in die EU exportiert werden. Dank der sorgfältigen Arbeit der japanischen Behörden und der engen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren könnten die Einfuhrbeschränkungen für Lebensmittel aus Fukushima aufgehoben werden, teilte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Donnerstag mit.

Die Beschränkungen waren den Angaben zufolge 2011 eingeführt und mit abnehmendem Risiko schrittweise gelockert worden. Zuletzt wurden den Angaben zufolge nur noch wilde Pilze, bestimmte Fischarten und essbare Wildpflanzen besonders kontrolliert. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und Japans Premierminister Kishida Fumio hatten sich am Donnerstag zu einem EU-Japan-Gipfel getroffen.