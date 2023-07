Am 31. Mai 2023 gab das kanadisch-israelische Unternehmen Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt, die Iris Bincovich, CEO von Innocan, mit den Worten kommentierte: "Wir haben im ersten Quartal ermutigende Ergebnisse erzielt, einschließlich eines Umsatzwachstums im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind zuversichtlich, was unsere langfristige Entwicklung angeht." Mit Blick auf die Zukunft fügte sie hinzu: "Wir werden weiterhin strategisch in Spitzenforschung und Innovation investieren und gleichzeitig Einnahmen aus unseren Wellness-Aktivitäten erzielen."