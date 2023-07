Infineon-Chef warnt vor zu starker Export-Limitierung nach China

DRESDEN (dpa-AFX) - Der deutsche Chiphersteller Infineon hat vor einer zu starken Begrenzung von Exporten nach China gewarnt. Die Halbleiterindustrie sei aktuell bereits limitiert, etwa Hochleistungsprozessoren nach China zu liefern - "aus guten Gründen", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck am Donnerstag im Infineon-Werk in Dresden. In Sachsen würden aber Produkte zur Dekarbonisierung hergestellt, deren Export nach China auch im deutschen Interesse sein müsste. "Und wir hoffen daher, dass diese Limitierungen sich auf die wirklich wenigen kritischen Bereiche beschränken."

Die Bundesregierung hatte zuvor ihre China-Strategie vorgelegt und Unternehmen aufgefordert, einseitige Abhängigkeiten von China abzubauen und zu vermeiden. Völlige Autarkie von irgendeinem Land sei in der Halbleiterindustrie nicht vorstellbar, sagte Hanebeck. Dafür sei das Portfolio in der Branche zu breit.