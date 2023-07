Die geförderten Projekte sollen demnach alle vor 2030 in Betrieb genommen werden. Sie hätten das Potenzial, in ihren ersten zehn Betriebsjahren 221 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit 3,6 Milliarden Euro aus dem Emissionshandel will die EU-Kommission 41 Großprojekte aus dem Bereich saubere Technologien in Europa unterstützen - darunter 7 in Deutschland. Gefördert werden sollen Projekte aus verschiedenen Branchen wie etwa dem Zement- und Stahlsektor, im Bereich nachhaltige Kraftstoffe sowie der Wind- und Solarenergie, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte.

