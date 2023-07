Showdown in Luxemburg BGH setzt Verfahren aus und bittet EuGH um Stellungnahme zu drei zentralen Fragen / Kammerpräsident blickt wegen jüngerer Rechtsprechungen zuversichtlich nach Luxemburg (FOTO)

Düsseldorf/Karlsruhe (ots) - Ein wichtiger Gerichtsprozess geht in die

Verlängerung. Für heute war eigentlich die endgültige Klärung in Sachen

Schadenersatz einer ausländischen Versand-Apotheke gegen die Apothekerkammer

Nordrhein vom Bundesgerichtshof (BGH) erwartet worden. Wenig überraschend haben

die Karlsruher Richter des I. Zivilsenats das Verfahren jedoch ausgesetzt und

bitten nun das oberste rechtsprechende Organ der Europäischen Union, den

Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, um die Beantwortung drei zentraler Fragen

zur Vorabentscheidung.



Der Streit um etwaige Schadenersatzansprüche einer ausländischen Versandapotheke

ist damit noch immer nicht beigelegt. Die zu Grunde liegenden Zwistigkeiten sind

mehr als zehn Jahre alt - auch wenn der Streit um die Zulässigkeit solcher und

ähnlicher Werbeaktionen bis heute währt. 2012 wurde durch den nationalen

Gesetzgeber bestätigt, dass sich auch ausländische Versand-Apotheken an die

Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel halten müssen. Mit Gewinnspielen

und Boni verstießen ausländische Versandapotheken dennoch gegen diese Vorgaben.

Hiergegen ging die Apothekerkammer Nordrhein konsequent vor - und beantragte

Einstweilige Verfügungen. Im Jahr 2016 stellte der EuGH fest, dass die Anwendung

der deutschen Preisbindung auf Versandapotheken aus dem EU-Ausland gegen die

Warenverkehrsfreiheit verstoße. Verluste in Höhe von 18 Mio. Euro machte

daraufhin eine einzige ausländische Versand-Apotheke geltend und unterlag 2019

vor dem Landgericht Düsseldorf. Inzwischen ist das Verfahren in der Revision

anhängig; das nun "in die Verlängerung geht". Die schriftliche Begründung der

Entscheidung liegt noch nicht vor.