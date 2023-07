Motion-Capture-Lösungen von Movella ermöglichen Globalisierung der Animationsbranche

Henderson, NV/Accesswire/13. Juli 2023/Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) („Movella“), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analytik, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, stellt die Motion-Capture-Technologie für die in Pakistan ansässigen 3rd World Studios bereit, um ihre Animations-Workflows auf dem globalen Markt konkurrenzfähig zu machen.

Zugehöriges Bild

Animation hat in den letzten Jahren einen Quantensprung erlebt. Mit neuen Technologien und Tools, wie Unreal Engine und Unity, die den Künstlern zur Verfügung stehen, ist es eine spannende neue Möglichkeit, animierte Spielfilme und lange Videos zu erstellen. Außerhalb der westlichen Welt sind die Ressourcen jedoch begrenzt, die für die Bereitstellung hochwertiger Animationen erforderlich sind.

Im Jahr 2016 bauten 3rd World Studios in Pakistan einen Talentpool zur Behebung dieses Problems auf, der sich auf die Erstellung von computergenerierten Inhalten mit möglichst hoher Effizienz konzentrierte. Und um ihren Projekten das gewünschte Ergebnis zu verleihen, entschieden sich die Gründer für modernste Technologie, um mit Studios in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada konkurrieren zu können.

Zugehöriges Bild

„Wir wussten, dass wir einen Weg finden mussten, um Charaktere schnell zu animieren, aber ohne Kompromisse bei der Qualität“, sagt Uzair Zaheer Khan, Mitbegründer von 3rd World Studios. „Die einzige brauchbare Lösung für uns bestand darin, eine Möglichkeit zu finden, viele Bewegungsvariablen auf kontrollierte Weise zu erstellen und sie zu iterieren, weshalb wir uns der Bewegungserfassung (Motion Capture) zugewandt haben.“

Durch die Verwendung von Motion Capture (Mocap) – eine Technologie, die sowohl in Billigproduktionen als auch in großen Produktionen zu finden ist – konnten Uzair und sein Team den normalerweise mühsamen Prozess umgehen, Charaktere von Hand zu animieren, wodurch ihr Workflow kein großes Team professioneller, erfahrener Animatoren mehr brauchte.

„Durch die Verwendung von Motion Capture hatten wir viel Zeit zum Experimentieren und wir fanden schnell heraus, dass Xsens das perfekte Tool für unsere Bedürfnisse ist“, fährt Uzair fort. „Unsere Darsteller konnten einfach einen Anzug anziehen und all unsere Charaktere in Echtzeit ‚animieren‘. Da die erfassten Daten so sauber waren, konnten wir uns darauf konzentrieren, das Aussehen der Umgebung und der Charaktere selbst zu entwickeln. Und es war von Anfang an klar, dass Inertial Motion Capture der beste Ansatz war.“