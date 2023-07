Auch in Tschechien hatte die Teuerung im Juni weiter nachgelassen. Die Inflation sank im Vergleich zum Vorjahr stärker als erwartet, und zwar auf 9,7 Prozent. Damit lag die Teuerungsrate zum ersten Mal seit Januar 2022 unter 10 Prozent. Auch die Kernrate ging überraschend stark zurück.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weitere Kursgewinne eingefahren. Auch das europäische Umfeld zeigte sich freundlich, nachdem die jüngsten US-Preisdaten auf einen sich abschwächenden Inflationsdruck hingedeutet hatten.

Der tschechische PX gewann 0,41 Prozent auf 1304,58 Punkte. Unterstützung bekam der Leitindex von den schwergewichteten Bankenaktien. Komercni Banka legten um 0,4 Prozent zu und Erste Group gewannen 1,1 Prozent.

In Budapest ging es für den Bux um 0,37 Prozent auf 51 566,07 Punkte aufwärts. Papiere des Ölkonzerns Mol und der OTP Bank legten um 0,5 beziehungsweise 1,1 Prozent zu.

Der polnische Aktienmarkt zeigte sich nach dem starken Vortag stabil, auch wenn deutlichere Gewinne im späten Verlauf dahinschmolzen. Der Wig-20 schloss 0,14 Prozent höher bei 2117,53 Punkten. Der breit gefasste Wig legte um 0,10 Prozent auf 69 740,36 Punkte zu. Wie bereits am Vortag waren Anteile an Bergbaukonzernen gefragt, JSW und KGHM zogen um bis zu 2,8 Prozent an.

In Moskau legte der RTS-Index um 0,36 Prozent auf 1008,56 Punkte zu./spa/ste/APA/la/jha/