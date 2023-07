Erste Ausgabe der Healthcare Week Luxembourg ein wichtiger Termin für den Gesundheitssektor der Großregion mit ihren Teilregionen Saarland und Rheinland-Pfalz (FOTO)

Luxemburg (ots) - Die erste Ausgabe der Healthcare Week findet vom 20. bis 22.

September 2023 in der Luxexpo The Box in Luxemburg statt. Die

grenzüberschreitende Veranstaltung wird auf Initiative des luxemburgischen

Krankenhausverbands Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) in

Partnerschaft mit der Eventagentur Quinze Mai (QM) organisiert. Sie ist dem

gemeinsamen Austausch sowie Maßnahmen zur Stärkung unseres Gesundheitssystems

gewidmet. Es haben sich renommierte, internationale Redner angekündigt, darunter

Prof. Rifat Atun, Professor für globale Gesundheitssysteme an der Universität

Harvard. Alle Vorträge werden live auf Deutsch übersetzt.



Mit Tausenden erwarteten Teilnehmern und einem beispiellosen Potenzial zur

Entwicklung nationaler und grenzüberschreitender Beziehungen verspricht die

Healthcare Week Luxembourg, ein Meilenstein für das Gesundheitswesen zu werden.