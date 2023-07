Euro-Finanzminister weiter für strengere Ausgabenregeln

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Blick auf die weiterhin hohe Inflation in Europa wollen die Finanzminister der Euro-Länder Ausgaben in diesem und im kommenden Jahr strenger kontrollieren. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation und der höheren Kreditkosten sei eine entschlossene Haushaltskonsolidierung gerechtfertigt, hieß es in einem am Donnerstag bei einem Treffen der Minister in Brüssel veröffentlichten Statement. Damit bekräftigten sie vorherige Forderungen. So könnten wieder Puffer aufgebaut und die Widerstandsfähigkeit des Euroraums für zukünftige Herausforderungen gestärkt werden.

Gleichzeitig müssten Strukturreformen durchgeführt und Investitionen - aus öffentlichen wie privaten Quellen - gesichert und gesteigert werden. Das sei mit Blick auf die ökologische sowie digitale Transformation und die Verteidigungsfähigkeit unerlässlich.