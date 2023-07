Adyen gehört zu der ersten Finanztechnologie-Plattform, die von der Federal Reserve für die Nutzung der Sofortzahlungsinfrastruktur zertifiziert wurde

SAN FRANCISCO, 13. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: Adyen), die globale Finanztechnologie-Plattform der Wahl für führende Unternehmen, gehört zu den ersten, die Tests abgeschlossen und eine Zertifizierung erhalten haben, um den FedNow (R) -Service zu nutzen, was eine Sofortzahlungs-Infrastruktur darstellt, die von der Federal Reserve im Juli 2023 eingeführt wird. Adyen erhielt 2021 eine Lizenz als amerikanische Bankniederlassung, was das langjährige Engagement des Unternehmens für kommerzielle Investitionen in der Region von Nordamerika belegt. Als einer der ersten Akteure in der Branche, die auf FedNow Service zugreifen können, freut sich Adyen darauf, nun die US-amerikanischen Händlerbedürfnisse durch erweiterte Echtzeitzahlungen und die Auszahlungsmöglichkeiten der Finanztechnologie-Plattform erfüllen zu können.

Mit der Zertifizierung kann Adyen nun in den USA Zahlungs- und Auszahlungsdienstleistungen in Echtzeit anbieten.

„Unternehmen sind immer auf der Suche nach schnelleren und effizienteren Möglichkeiten, um ihr Geld zu bewegen. Der FedNow Service löst dieses Problem. Wir freuen uns, einer der ersten Nutzer des Dienstes zu sein", sagte Davi Strazza, Präsident von Adyen North America. „Dank der historischen Investitionen von Adyen in Nordamerika, sind wir heute an einem vielversprechenden Punkt angelangt: Als eines der einzigen Fintech-Unternehmen mit einer Lizenz für lokale Niederlassungen, sind wir qualifiziert, der neuen Infrastruktur für Sofortzahlungen der Federal Reserve beizutreten. In Kombination mit unserer Produktreihe für Zahlungen und eingebettete Finanzen, können wir Unternehmen eine Vielzahl leistungsstarker Tools anbieten, um im Wettbewerb auf dem heutigen Markt erfolgreich zu sein".

Um die FedNow-Service-Zertifizierung zu erhalten, hat Adyen eine Reihe umfassender Tests absolviert und dem Federal Reserve bewiesen, dass seine Zahlungsdienste eine Checkliste mit Anforderungen erfüllen. Dies bestätigt seine Fähigkeit, jeden Tag und rund um die Uhr seinen Betrieb zu unterhalten. In Zukunft wird Adyen den Cashflow für seine Kunden optimieren, die Verwaltung des Unternehmensvermögens verbessern und sofortige Geldbewegungen zwischen Finanzinstituten ermöglichen. Diese Innovation steht an der Spitze der Zahlungs- und Auszahlungsdienste, da diese an 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag sicher und zuverlässig betriebsbereit ist.

„Wir freuen uns, dass erste Nutzer jeder Größe im ganzen Land ihre operative Bereitschaft für Live-Transaktionen über das System vorantreiben", sagte Ken Montgomery, First Vice President derFederal Reserve Bank of Boston und Programmleiter des FedNow Service. „Der Abschluss der Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für teilnehmende Unternehmen. Sie bestätigt ihre Fähigkeit, Sofortzahlungsdienste bereitzustellen".

Weitere Informationen über die Echtzeit-Zahlungs- und Auszahlungsdienste von Adyen finden Sie hier.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die bevorzugte Plattform für Finanztechnologie von führenden Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsmöglichkeiten, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen dabei, dass Unternehmen schneller ihre Ziele erreichen. Adyen verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem FedNow Service, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben, unterstreicht die kontinuierliche Erweiterung der Produktsuite von Adyen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/adyen-gehort-zu-der-ersten-finanztechnologie-plattform-die-von-der-federal-reserve-fur-die-nutzung-der-sofortzahlungsinfrastruktur-zertifiziert-wurde-301876968.html