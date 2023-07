JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungswerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Im Bereich der zivilen Luftfahrt sei der Flugzeugbauer Airbus aus taktischer Sicht sein bevorzugter Wert, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es komme zwar normalerweise im Juli und August zu einem saisonbedingten Rückgang der Auslieferungen, dieser aber werde später im Jahr wieder aufgeholt. Zudem deuteten die soliden Auslieferungen im Mai und im Juni darauf hin, dass der Produktionsanstieg allmählich an Fahrt gewinne, auch wenn er nach wie vor schwierig sei./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2023 / 19:24 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 134,3EUR gehandelt.



