Nvidia steigen weiter und erreichen im starken Umfeld Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stand ein Plus von 4,50 Prozent auf 458,76 US-Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im Techwerte-Index Nasdaq 100 . Dieser zog um 1,8 Prozent an.

Die Nvidia-Papiere profitierten damit weiter von einem Pressebericht vom Vortag, wonach der weltweit teuerste Halbleiterkonzern beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm als Ankerinvestor agieren könnte.