Aktivitäten von Yanghe in Paris lösen Begeisterung für chinesischen Baijiu aus

Paris (ots/PRNewswire) - Anfang Juli trat Yanghe, ein typischer Vertreter der

chinesischen Baijiu-Kultur, bei einer Reihe von Veranstaltungen in Paris auf und

lenkte die Aufmerksamkeit der Franzosen auf die chinesische Baijiu-Kultur.



Am 3. Juli waren Zhang Liandong, Vorsitzender von Yanghe, und sein Gefolge zu

einem Besuch des UNESCO-Hauptquartiers eingeladen, der ersten Station der

Yanghe-Kultur reise "Dream Connects the World" in Europa. Zhang ist überzeugt,

dass das immaterielle Kulturerbe ein Bindeglied des gegenseitigen Lernens

zwischen den Zivilisationen ist, und wie der chinesische Tee, der in die

repräsentative Liste Intangible Cultural Heritage of Humanity derUNESCO

aufgenommen wurde, wird auch das Kulturerbe des chinesischen Baijiu (Chinese

baijiu) einen Platz unter den anderen erhalten.