EVE erschien im Rahmen von THE SMARTER E EUROPE 2023 und baut seinen Überseemarkt weiter aus - Unterzeichnung eines 23-GWh-Vertrags

Auf der Messe präsentierte EVE umfassende Lösungen für internationale Kunden wie z.B. Utility ESS, Telecom ESS, Household ESS, Marine Power und weitere. Gleichzeitig haben wir die neue Produktvorstellung "Next Generation ESS Cell for TWh-LF560K" veranstaltet und damit die neue Welle der TWh-Energieära eingeleitet.

Es wird berichtet, dass LF560K ESS mit den drei Vorteilen "Einfacher, sicherer und super wirtschaftlich" neu definiert, was dem Trend der TWh-Ära effektiv entgegenkommt und die Probleme der Managementkomplexität, des thermischen Durchgehens und der Wirtschaftlichkeit in der Ära von Großkraftwerken lösen kann.

Dank jahrelanger praktischer Anwendung und guter Marktresonanz zog der Stand von EVE viele Kunden an, um mit uns zu kommunizieren. Unter anderem unterzeichneten das in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen für die Integration von Energiespeichern Powin und American Battery Solutions (ABS) mit EVE eine strategische Zusammenarbeit mit einem Gesamtvolumen von 23 GWh.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird EVE einen Teil der Produktionskapazität für Powins Flaggschiff, die 1.850-MWh-Superbatterie Waratah, bereitstellen, um deren Sicherheit und Leistung zu verbessern. Mit dem Beginn der TWh-Ära werden Powin und EVE auch zusammenarbeiten, um das erste einzelne Super-GWh-Projekt eines Energiespeichersystems zu bauen.

In Zusammenarbeit mit ABS werden EVE LF280K-Zellen im neuen Batteriespeichersystem von ABS, TeraStor, eingesetzt. Das System ist mit mindestens 160 verschiedenen Betriebsbedingungen bei unterschiedlichen Multiplikatoren und Temperaturen kompatibel, was höchste Anforderungen an die Zellen und deren Leistung stellt. Mit der Unterstützung von EVE-Produkten hat TeraStor die Zuverlässigkeitsanalyse von Reliant Labs bestanden und den UL9540A-Test absolviert, was es zu einem der zuverlässigsten Energiespeichersysteme auf dem heutigen Markt macht.

Mittlerweile hat EVE die Entwicklung von Energiespeicherprodukten in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Technologien abgeschlossen und verfügt über umfassende Produktlösungen von der Zelle über das BMS und das Modul bis hin zum System, die vier Hauptanwendungsbereiche abdecken: Energieversorgung, Telekommunikation, Haushalt und Schifffahrt. Für verschiedene Marktsegmente bieten wir die besten anpassbaren Lösungen für unterschiedliche Anforderungen wie Produktlebensdauer, Multiplikator, Sicherheit, Temperaturkontrolle und Kosten.

Angesichts der hervorragenden Produktstärke und der ultimativen Produktionskapazität hat EVE eine Zusammenarbeit mit BMW, Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover und anderen internationalen Automobilunternehmen erreicht, und die Expansion des Geschäfts in Übersee gewinnt an Schwung. Kürzlich hat EVE den Bau von Fabriken in Malaysia und Ungarn angekündigt und damit seine Präsenz in Übersee weiter ausgebaut.

Der Auftritt von EVE auf der THE SMARTER E EUROPE 2023 ist ein Beweis für die Stärke des globalen Konzepts und der globalen Bereitstellung. Auch in Zukunft wird EVE die Innovation im Bereich der Energiespeicherung weiter anführen und kostengünstigere, effizientere und stabilere Lösungen für die Energiespeicherung anbieten, um die nachhaltige Entwicklung und den Aufbau einer grünen und kohlenstoffarmen Zukunft zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2139997/image_5024968_28823185.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2139998/image_5024968_28823326.jpg

