Scholz stellt sich bei Sommer-Pressekonferenz Journalistenfragen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird sich am Freitag kurz vor seinem Urlaub den Fragen der Hauptstadtjournalisten stellen. In der traditionellen Sommer-Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik (11.00 Uhr) dürfte es unter anderem um die Turbulenzen der letzten Wochen in der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gehen. Aber auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte kurz nach dem Nato-Gipfel im litauischen Vilnius eine Rolle spielen. Scholz wird Anfang kommender Woche noch am EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel teilnehmen und dann Urlaub im europäischen Ausland machen. Der Urlaubsort wurde bisher nicht bekanntgegeben./mfi/DP/jha