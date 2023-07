Wissing warnt vor einseitiger Klimapolitik gegen das Auto

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat vor Forderungen nach einer einseitigen Klimaschutzpolitik zulasten des Autoverkehrs gewarnt. "Ein solches Vorgehen hätte in der Verkehrspolitik ein Vielfaches der Konsequenzen, die wir im Streit um das Gebäudeenergiegesetz erlebt haben", sagte der FDP-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Es gibt Menschen, die verlangen von mir, eine Politik gegen das Auto zu machen", sagte Wissing. "Wir haben gerade in der Debatte um das Heizungsgesetz gesehen, wohin so etwas führt."

Gegen das umstrittene Heizungsgesetz hatte es zahlreiche Proteste gegeben. SPD, Grüne und FDP hatten monatelang darüber gestritten. Am vergangenen Freitag sollte es im Bundestag verabschiedet werden - wurde aber vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Nun soll nach der Sommerpause Anfang September darüber entschieden werden.